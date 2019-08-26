В Одноклассниках стартует новый сезон чемпионатов Испании и Италии

В социальной сети Одноклассники стартуют трансляции нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу от компании «Телеспорт». В связи со стартом показа в социальной сети уже третьего сезона Ла Лиги и второго сезона Серии А Одноклассники проанализировали аудиторию чемпионатов 2018/19 годов.

Всего трансляции и хайлайты игр собрали более 180 миллионов просмотров от 19 миллионов уникальных пользователей. Игры испанского чемпионата были более популярными: число их суммарных просмотров составило чуть более 100 млн за сезон. Самым популярным матчем стало «Эль Класико» между «Реалом» и «Барселоной» 2 марта в Мадриде: трансляция собрала более 2 млн просмотров.

Дебютный в ОК сезон итальянской Серии А получил в сумме порядка 80 млн просмотров, при этом наиболее популярной трансляцией стала игра «Ювентуса» и «Пармы» — 1,2 млн просмотров.

В среднем контент испанского и итальянского чемпионатов, включая короткие видео с лучшими моментами игр, пользователи ОК смотрели по 43 и 41 минуту соответственно. Однако трансляции матчей выделялись более высокой вовлеченностью зрителей: каждую игру Ла Лиги пользователи смотрели в среднем по 55 минут, а Серии А — по 53 минуты.

Как и у любого футбольного турнира, у чемпионатов Испании и Италии в ОК появились явные фанаты. Так, лидеры среди зрителей по количеству просмотренного времени в прошлом сезоне уделили командам Ла Лиги и Серии А по 11-12 тысяч минут, или по 20 часов в месяц в течение всего сезона.

Общее количество уникальной аудитории, регулярно смотревшей спортивный контент в Одноклассниках за прошедший год, составило более 30 млн человек.