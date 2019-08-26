В минэкологии Башкирии рассказали, кто загрязнил Белую нефтепродуктами

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о предприятиях ООО «Уралгармет» и ООО «Компания Альфастрой». Они находятся в водоохранной зоне Белой в Орджоникидзевском районе Уфы.

Как заявила госинспектор Уфимского территориального управления Минэкологии Башкирии Ирина Беляева, оба предприятия не смогли организовать процесс сбора, очистки, отвода ливненвых стоков. Из-за этого нефтепродукты попали прямо в Белую, шокировав горожан.

Более того, на территории предприятий нашли бытовые и строительные и бытовые отходы, старый металлолом, необорудованную пристань. Руководителей каждого из предприятий оштрафую на 90 тысяч рублей.