В Екатеринбург прибыла делегация из Шанхая

Как сообщает издание ФедералПресс, власти Шанхая выступают с роли соучредителя Всемирного дня городов.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов встретил гостей города и провел совещание с представителем координационного центра Юйфэй Фань. Он подчеркнул, что подобные мероприятия благотворно сказываются на укреплении деловых и гуманитарных отношений между участниками.

Юйфэй Фань подчеркнул, что большинство жителей Китая знаю только Москву и Санкт-Петербург. Теперь же им представилась прекрасная возможность познакомиться и с другими не менее величественными городами России.

Также Фань подчеркнул, что в Екатеринбурге делегация хочет провести лекции о своих городах Сучжоу и Фунчжоу. Также гости города планируют провести фотовыставку и встретится с предпринимателями.

Козлов подчеркнул, что на сегодня одной из приоритетных задач для администрации региона является привлечение новых партнеров. Именно для этого в Екатеринбурге проводятся разнообразные международные мероприятия, такие, как, к примеру, «Иннопром». Он подчеркнул, что Всемирный день городов – новый шаг к развитию урбанистки.