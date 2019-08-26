В Башкирии нашли пожилую пенсионерку спустя 2 дня поисков

Как сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт», женщина ушла из дома в Уфе в неизвестном направлении еще 24 августа. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти, в пространстве не ориентируется.

Родные немедленно обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Спустя 2 дня поисков ее нашли живой и здоровой. Где все это время она была, волонтеры не уточняют, но сообщают, что сейчас женщине ничего не угрожает и она находится дома с семьей.