В Башкирии нашли пожилую пенсионерку спустя 2 дня поисков
Вчера, 10:42ОбществоНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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61-летнюю Зифу Ильбакову искали родные, полицейские и волонтеры.
Как сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт», женщина ушла из дома в Уфе в неизвестном направлении еще 24 августа. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти, в пространстве не ориентируется.
Родные немедленно обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Спустя 2 дня поисков ее нашли живой и здоровой. Где все это время она была, волонтеры не уточняют, но сообщают, что сейчас женщине ничего не угрожает и она находится дома с семьей.
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