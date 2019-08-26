Три депутата из Башкирии за год заработали 519 миллионов рублей

Три депутата – два депутата городского совета Уфы и один Государственного собрания – Курултая, отчитавшись о доходах по итогам 2018 года (это их обязанность – публиковать декларацию), обнаружили себя самыми состоятельными народными избранниками.

Первое место среди них со значительным отрывом занял депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев, судя по декларации, заработавший в 2018 году 205 миллионов рублей.

На втором месте его коллега Андрей Носков с доходами за ушедший 2018-й в сумме 165 миллионов рублей.

Тройку депутатов-лидеров замыкает представитель народа в Курултае Олег Филиппов, заработавший 149 миллионов рублей.

На троих это выходит больше, чем полмиллиарда рублей. «Медиакорсеть» разобралась в источниках доходов народных избранников – ведь за депутатство они зарплату не получают.

Оказалось, что все они активно занимаются коммерческой деятельностью, являясь учредителями и руководителями десятков (каждый из них) коммерческих фирм. А двое последних и вовсе тесно связаны деловыми коммерческими отношениями.