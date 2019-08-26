Стоимость проведения оперативных совещаний в правительстве Башкирии составила 2,7 млн
Вчера, 12:09ОбществоМарат ГареевФото: youtube.com
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Эту сумму из бюджета республики планирует потратить до конца года.
Республиканское хозяйственное управление объявило конкурс на право оказания коммуникационных услуг по проведению оперативных совещаний в правительстве Башкирии. Они включают в себя селекторные совещания с руководителями городов и районов.
Стоимость одного часа селектора (видео + аудио) будет стоить примерно 1,1 тысячи рублей. Общая сумма, которую предполагается потратить на все селекторные совещания со всеми главами районов и городов (соответственно 54 района и 9 городов) будет равна 2,7 миллиона рублей.
Это максимальная стоимость контракта. Конкурс еще не закончился, документы принимают до 28 августа – компании, работающие в области IT и телекоммуникаций, могут еще успеть.
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