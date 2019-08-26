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Стоимость проведения оперативных совещаний в правительстве Башкирии составила 2,7 млн
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Стоимость проведения оперативных совещаний в правительстве Башкирии составила 2,7 млн

Вчера, 12:09ОбществоМарат ГареевФото: youtube.com
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