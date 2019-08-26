Официально: В Башкирии День знаний пройдет без алкоголя

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, впервые в республике 2 сентября (празднование Дня знаний в этом году выпадает на этот день) будет осуществляться запрет на алкогольную продукцию. Спиртное нельзя будет купить с 10.00 до 22.00.