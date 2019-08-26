Официально: В Башкирии День знаний пройдет без алкоголя
Вчера, 11:46ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Ранее алкоголь запретили продавать и покупать в дни проведения сабантуев, Дней молодежи, Последнего звонка, выпускных.
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, впервые в республике 2 сентября (празднование Дня знаний в этом году выпадает на этот день) будет осуществляться запрет на алкогольную продукцию. Спиртное нельзя будет купить с 10.00 до 22.00.
В Курултае отмечают, что предыдущие эксперименты по ограничению продажи алкоголя были приняты населением положительно.
Напомним, что с 2019 года алкоголь категорически запрещено продавать в День молодежи 27 июня, в дни проведения традиционных сабантуев, а также в дни празднования выпускных и Последнего звонка.
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