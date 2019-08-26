Новый сайт Росприроднадзора призван повысить прозрачность ведомства

Кроме того, на сайт внедрили новый раздел «Информация организациям», где содержится информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Также доступен подраздел «Отчетность природопользователя». Здесь все могут найти инструкцию по заполнению документов отчетности и личную страничку пользователя. Кроме того, через личный кабинет можно попасть в калькулятор предварительного расчета категории риска.

Также в верхнем разделе сайта доступно окно «Направить обращение» и телефоны связи с ведомством. Кроме того, прямо на сайте можно записаться на личный прием или направить жалобу в электронном виде специалистам Росприроднадзора.