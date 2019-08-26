Новый сайт Росприроднадзора призван повысить прозрачность ведомства
Официальный портал Росприроднадзора стал намного понятнее для пользователей после обновления. Лозунг сайта ведомства «Мы ответственны по своей природе» теперь открывается прямо на главной странице.
Кроме того, на сайт внедрили новый раздел «Информация организациям», где содержится информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Также доступен подраздел «Отчетность природопользователя». Здесь все могут найти инструкцию по заполнению документов отчетности и личную страничку пользователя. Кроме того, через личный кабинет можно попасть в калькулятор предварительного расчета категории риска.
Также в верхнем разделе сайта доступно окно «Направить обращение» и телефоны связи с ведомством. Кроме того, прямо на сайте можно записаться на личный прием или направить жалобу в электронном виде специалистам Росприроднадзора.
Ко всему прочему, специалисты решили добавить раздел «Открытость», где доступны все отчеты ведомства, включая бухгалтерские и отчетности по общественному контролю. Во вкладке «Противодействие коррупции» содержится информация о доходах сотрудников ведомства начиная с 2009 года.