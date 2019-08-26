Меняем плащ на пуховик: В Башкирии спасатели предупредили о заморозках

Согласно прогнозам Башгидромета, уже в эту ночь, с 26 на 27 августа, в республике ожидается понижение температуры вплоть до заморозков. Ночью будет без осадков, днем порывы ветра будут достигать до 15 м/с. Возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, ночью до нуля. На почве слабые заморозки, днем ожидается всего +13. В некоторых районах - до +18. На дорогах туман, видимость составить до 500 метров.

В МЧС Башкирии предупредили, что заморозки могут нанести удар по сельскохозяйственным культурам. Поэтому нужно позаботиться об их безопасности: укрыть пленкой, спандобоном, соломой. Перед выходом из дома важно выключить все электроприборы.