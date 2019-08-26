Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
«Макдоналдс» отмечает 15-летие присутствия в Республике Башкортостан
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Макдоналдс» отмечает 15-летие присутствия в Республике Башкортостан

Вчера, 15:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: macdonalds
Читайте
также
Шанс измениться для всех: как в Башкирии работает интернат для престарелых и сирот
«На папе надпись «ОМОН»: стихи девушки из Башкирии разозлили чиновников
Самоубийство молодой пары в Башкирии: девушка и ранее пыталась покончить с собой