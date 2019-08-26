25 августа 2019 года «Макдоналдс» отмечает 15-летие присутствия в Республике Башкортостан. Первые рестораны в Республике были открыты 25 августа 2004 года на улице Б. Бикбая и пр. Октября. За 15 лет «Макдоналдс» в Уфе принял свыше 75 миллионов гостей. На текущий момент в Уфе работает 10 предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс». Ежедневное число обслуженных посетителей в Уфе составляет более 75 тысяч человек. В планах развития на ближайший год открытие еще двух предприятий в городах Стерлитамак и Нефтекамск.

Также за этот период предприятием было создано более 5100 рабочих мест, около 35% сотрудников — студенты, которым за успехи в учебе и работе выплачиваются ежегодные стипендии.

«У отечественного рынка питания вне дома огромный потенциал. В России всё ещё очень редко едят вне дома: всего 9% относительно всего объема потребления. В других странах эта цифра составляет от 35 до 50%. На прекрасные перспективы роста указывают показатели, к примеру, компании Макдоналдс. Сейчас в среднем по миру один „Макдоналдс“ приходится на 40-50 тысяч жителей, а в России пока один на 200 тысяч», — поясняют в «Макдоналдс».

Бизнес «Макдоналдс» глубоко интегрирован в российскую экономику. Одним из главных приоритетов компании является создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день свыше 98% продукции компания закупает у более чем 160 российских производителей. «Макдоналдс» проводит активную работу по локализации поставщиков, что подтверждается местом победителя в номинации «Лидер импортозамещения» (в рамках Премии «Лидер конкурентных закупок»). Также «Макдоналдс» плотно работает с региональными производителями.