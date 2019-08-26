«Коллективная защита»: хозяева должны нести наказание за нападение собак на людей

Соответствующее письмо общественный деятель направил на имя председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина. Об этом информирует RNS.

По словам Аманлиева, нападение собаки оказывает на жертву шокирующее воздействие. Особенно если речь идет о потенциально опасной собаке, которую почему-то выгуливают без намордника. Даже простое нахождение с такой собакой как, например, питбульмастиф ввергает человека в оцепенение от страха.

Потенциально опасные собаки сами по себе являются оружием. Владельцы таких псов должны обращаться с ними осторожнее чем с ружьем или пистолетом, уверен глава «Коллективной защиты».

Аманлиев добавил, что хозяева пород псов, включенных в специальный перечень, в случае нападения своих питомцев на людей должны нести ответственность вплоть до уголовной. Так, если собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории и атаковала гражданина, причинив тому легкий вред здоровью, ее владелец должен быть оштрафован на сумму до 200 000 рублей с ограничением свободы до полугода. За средний вред здоровью хозяина пса предлагается штрафовать на сумму до 400 000 рублей с ограничением свободы до года, либо назначать ему обязательные работы до 250 часов.

В ситуации когда собака нанесла здоровью пострадавшего тяжкий вред владелец животного должен нести наказание в виде тюремного заключения до трех лет. Если человек погиб, то хозяин пса может отравиться в колонию на пять лет. В случае когда жертв две или больше собаководу будет грозить до семи лет тюрьмы, подытожил Аманлиев.