Холодное лето 2019-го: температура воздуха в Башкирии может опуститься до +2 градусов
Вчера, 09:23ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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При сильном ветре жителей региона ждут суровые погодные испытания.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Башкирию придет холодная погода.
Так, сегодня, 6 августа, весь день буде переменная облачность, местами не обойдется без кратковременных дождей, а также кое-где пройдут грозы.
Ветер северо-западный и западный, в основном умеренный, но при порывах его скорость может достигать 17 м/с.
Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, на юге – до +24 градусов.
В следующие дни будет примерно та же погодная ситуация, но дождей может стать больше.
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