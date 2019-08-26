Холодное лето 2019-го: температура воздуха в Башкирии может опуститься до +2 градусов

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Башкирию придет холодная погода.

Так, сегодня, 6 августа, весь день буде переменная облачность, местами не обойдется без кратковременных дождей, а также кое-где пройдут грозы.

Ветер северо-западный и западный, в основном умеренный, но при порывах его скорость может достигать 17 м/с.

Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, на юге – до +24 градусов.