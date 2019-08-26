Дети в автозаке: В Башкирии прошел парад колясок

В минувшее воскресенье, 25 августа, в Ишимбае прошел традиционный взросло-детский праздник «Парад колясок». Это когда родители, включив на всю мощность свою фантазию, украшают коляски своих детей и в этом, собственно, соревнуются между собой. Для города это красочный парад, в котором принимают участие коляски, выполненные по мотивам детских сказок. Ну, все-таки, дети – это сказки, мультики, детские игрушки.

Первое место, например, заняли родители, смастерившие для своих близняшек довольно милую коляску в виде сказочной королевской кареты. Судя по фото, детишкам разъезжать по городу в этой карете довольно комфортно и, самое главное, интересно.

Но были среди участников и победителей не только сказочные герои, и герои суровых и очень суровых российских будней. Второе место заняла семья представителей «Росгвардии», которые, конечно же, коляску для своих чад сделали в форме полицейского автомобиля.

Судя по фото, это 469-й УАЗик («бобик»), сзади которого есть специальное место для задержанных. Да и сами детишки были облачены в камуфляжную одежду. Ну, видимо, какие родители, такие и детские игрушки у их детей.

Креатив полицейских оценили и горожане в комментариях в группе «Подслушано Ишимбай»:

- Даааа, а я думал дальше некуда, думал дно пробито, но нет, снизу постучали... Росгвардия блин...

- Росгвардия, серьёзно?

- Сделали бы сразу тогда и автозак для самых маленьких, чего уж там.