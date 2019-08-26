Беглого олигарха из Уфы отпустили из грузинской тюрьмы

Предпринимателя из Уфы, задержанного недавно на территории Грузии, отпустили. Напомним, что он был в международном розыске и в соседнем государстве его задержали по требованию бюро Интерпола по Башкирии. В настоящее время Кильдигушев на свободе, уже почти две недели. По словам представителя бизнесмена, арест закончился, точнее, задержание, власти Грузии решили, что он не преступник и освободили. - Азамат Кильдигушев остается на территории Грузии. Он здесь ведет бизнес и платит налоги – чистые налоги: здесь не требуют черного нала, как с него требовали на родине, - сказал нам по телефону адвоката г-на Кильдигушева Заза Кочубая.