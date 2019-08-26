Беглого олигарха из Уфы отпустили из грузинской тюрьмы
Азамат Кильдигушев решил остаться жить в Грузии.
Предпринимателя из Уфы, задержанного недавно на территории Грузии, отпустили. Напомним, что он был в международном розыске и в соседнем государстве его задержали по требованию бюро Интерпола по Башкирии. В настоящее время Кильдигушев на свободе, уже почти две недели. По словам представителя бизнесмена, арест закончился, точнее, задержание, власти Грузии решили, что он не преступник и освободили. - Азамат Кильдигушев остается на территории Грузии. Он здесь ведет бизнес и платит налоги – чистые налоги: здесь не требуют черного нала, как с него требовали на родине, - сказал нам по телефону адвоката г-на Кильдигушева Заза Кочубая.
По словам адвоката предпринимателя, с международного розыска он снят, но до их пор находится в федеральном розыске в России.
Напомним, что на уфимского предпринимателя Азамата Кильдигушева возбуждены уголовные дела по статьям за мошенничество. Инициатором уголовного преследования он называет бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.
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