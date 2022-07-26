Власти Башкирии обсуждают выдачу сертификатов на 49 тысяч рублей переболевшим COVID

Власти Башкирии обсуждают выдачу сертификатов на 49 тысяч рублей переболевшим COVID
Власти Башкирии обсуждают выдачу сертификатов на 49 тысяч рублей переболевшим COVID
Вчера, 15:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Однако проект обсуждается лишь в отношении тех, кто заболел коронавирусом на работе — медработников, соцработников и работников НКО.

В Башкирии обсуждают проект постановления правительства, который предполагает получение сертификатов на восстановления после перенесенного COVID-19 для ряда граждан. Речь идет о медицинских и социальных работниках, а также о сотрудниках некоммерческих организаций, то есть волонтеров.

Если проект постановления будет принят, а публичное обсуждение проекта завершится уже завтра, 27 июля, то вышеуказанные категории граждан смогут один раз в три года получить сертификат на оздоровление в санаториях или других курортных организациях сроком на 14 дней и номиналом 49 тысяч рублей.

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