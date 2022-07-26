Власти Башкирии обсуждают выдачу сертификатов на 49 тысяч рублей переболевшим COVID

Однако проект обсуждается лишь в отношении тех, кто заболел коронавирусом на работе — медработников, соцработников и работников НКО.

В Башкирии обсуждают проект постановления правительства, который предполагает получение сертификатов на восстановления после перенесенного COVID-19 для ряда граждан. Речь идет о медицинских и социальных работниках, а также о сотрудниках некоммерческих организаций, то есть волонтеров. Если проект постановления будет принят, а публичное обсуждение проекта завершится уже завтра, 27 июля, то вышеуказанные категории граждан смогут один раз в три года получить сертификат на оздоровление в санаториях или других курортных организациях сроком на 14 дней и номиналом 49 тысяч рублей.

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