В мусорные заводы Краснодарского края могут вложить 23 млрд рублей после согласования

Общая мощность объектов составит 1,5 миллиона тонн в год. При этом комплексы планируется расположить на территории Туапсинского района (350 тысяч тонн в год), в Анапе (200 тысяч тонн в год), Армавире (450 тысяч тонн в год), станице Староминская (200 тысяч тонн в год), а также в городе Верхнее Буу (300 тысяч тонн в год). Все эти объекты позволят обрабатывать 100% образующихся в регионе ТКО, включая утилизацию в виде компостирования.