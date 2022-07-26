В ЕС решили сократить газопотребление на 15%

В ЕС решили сократить газопотребление на 15%

В ЕС решили сократить газопотребление на 15%

Вчера, 15:58
Общество
Фото: pixabay.com
Страны-участники Евросоюза (ЕС) согласовали план по сокращению газопотребления на 15%.

Как передает iz.ru, решение ЕС направлено на то, чтобы сократить риски на случай полного прекращения поставок газа из России.

Отмечается, что план могут официально подтвердить 26 июля в Брюсселе.

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