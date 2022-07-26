Страховой Дом ВСК: с начала 2022 года количество случаев по каско сократилось

Согласно информации, полученной от Страхового Дома ВСК, за предыдущее полугодие 2022 года на территории РФ число обращений по каско снизилось на 15,6 процента в сравнении с предшествующим годом.

В лидеры по числу обращений по каско вышли Москва и МО, сообщают аналитические службы Страхового Дома ВСК, сообщает newsnn.ru. Из всех происшествий на долю столичного региона приходится 31%, далее антирейтинг продолжают Санкт-Петербург и ЛО (8%), затем следует весь Краснодарский край с 4% случаев, 3% инцидентов произошло в Татарстане, а в Башкортостане, Самарской, Ростовской и Свердловской областях случилось 2% происшествий. Положительный рейтинг возглавляют Алтай, Тыва и Северокавказский регион — на долю этих субъектов пришлось менее 0,1% всех дорожных происшествий. Чаще всего, кроме ДТП, по каско к страховщикам обращаются в связи с боем стекол — 33,5%. В связи с порчей автомобиля третьими лицами обращаются 9% автовладельцев. В восьми процентах обращения по каско связаны с внешними воздействиями, чаще всего на автомобиль падают деревья, различные конструкции и иные твердые предметы. Что касается инцидентов ДТП, то среди российских регионов меньше всего аварий происходит в Ставрополье — 30,5%. В столице и МО данный показатель достигает 45%. Помимо прочего, Москва лидирует по уровню обращений в страховые компании в связи с противозаконными действиями граждан — 14,6%. Чаще всего в Краснодарском крае бьют стекла, на такие повреждения приходится 44% случаев каско. В Северной столице реже всего фиксируется угон — не более 0,04% от всех обращений. Руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК Владимир Антипов рассказал, что общее число обращений по каско также зависит от общего числа авто в регионе. Так, самый большой «автопарк» зарегистрирован в столице и МО и в Краснодарском крае. Антипов заверил инцидентов по каско с типом событий «ДТП» стало почти на 15,6%, что говорит об общей позитивной тенденции.

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