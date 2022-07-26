Стало известно, когда возобновятся субсидированные авиарейсы из Уфы в Волгоград

Также отметим, что несколькими днями ранее стало известно об авиаинциденте с самолётом, направлявшемся из Уфы в Анталию. Самолёт совершил вынужденную посадку в городе Минеральные воды, при этом, по словам пассажиров, сразу после начала выполнения рейса на борту воцарилась тревожная атмосфера — авиасудну не удавалось набрать нужную высоту.