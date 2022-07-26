Стала известна дата прощания с погибшими в ДТП в Благоварском районе Башкирии

Стала известна дата прощания с погибшими в ДТП в Благоварском районе Башкирии
Стала известна дата прощания с погибшими в ДТП в Благоварском районе Башкирии
Вчера, 15:34ОбществоАзамат НуховФото: Њаксим Љарликов / 1MI
Даты церемонии прощания с погибшими в аварии на трассе M-5 озвучили в администрации района

В администрации Благоварского района республики сообщили о дате и месте проведения церемонии прощания с шестью погибшими в результате ДТП, случившегося накануне. Информацию об этом Mkset подтвердили в администрации района.

Сообщается, что похороны одной женщины из числа погибших состоятся уже сегодня, похороны остальных пройдет позднее — 27 июля. Как отметил глава местной администрации, тела пятерых человек из числа погибших предадут земле в Благоварском районе, одну женщину похоронят в Уфимском районе.

Напомним, в случившейся накануне аварии в Благоварском районе, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и КАМАЗа погибло шесть человек, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести. Так, для транспортировки нескольких пострадавших были задействованы силы санавиации.

Корреспондент Mkset связался с мужчиной, которому чудом удалось выжить в смертельной аварии. По его словам, несколько человек в салоне микроавтобуса были вынуждены ехать стоя. Позднее стало известно, что 27-летний водитель общественного транспорта был задержан. Сообщается, что молодому человеку может грозить до семи лет тюремного заключения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы