Одноклассники и Artefact запускают новый проект «Что хотел сказать автор»

Пользователи узнают о скрытых смыслах экспонатов в музеях России, на какие детали картины важно обратить внимание, какой подтекст несут изображенные предметы или что означают выбранные художником цвета.
На протяжении 10 недель в группе «Artefact. Гид по музеям России» в ОК будут выходить короткие видео, рассказывающие о секретах и тайных смыслах картин, фотографий, скульптур и других экспонатов из российских музеев. Из первой серии пользователи узнают, кто такая птица Гамаюн, как обычно ее изображали художники и что хотел сказать автор картины — Виктор Васнецов.
Кроме того, зрителям расскажут, что значит красный цвет на картине Питера Пауля Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», чем примечательны портреты Филиппа Малявина, какие приемы использовал Александр Дейнека и многое другое.
ОК регулярно реализует и поддерживает образовательные и культурные инициативы. Так, в июне 2022 года соцсеть совместно с Российской государственной детской библиотекой провела интерактивный квиз по русским сказкам и эфир об истории крестьянской избы. В июне 2022 года в Одноклассниках проводилась специальная программа Московского джазового фестиваля со специальной рубрикой и квизом о джазе.