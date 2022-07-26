Одноклассники и Artefact запускают новый проект «Что хотел сказать автор»

На протяжении 10 недель в группе «Artefact. Гид по музеям России» в ОК будут выходить короткие видео, рассказывающие о секретах и тайных смыслах картин, фотографий, скульптур и других экспонатов из российских музеев. Из первой серии пользователи узнают, кто такая птица Гамаюн, как обычно ее изображали художники и что хотел сказать автор картины — Виктор Васнецов.