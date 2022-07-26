Москва допускает, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы

По словам главы консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина, в ЕС уже начали говорить о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Более того, несколько стран уже пошли на это.

Волынкин отметил, что такие заявления делаются в основном “одиозными политиками”, не скрывающими своей русофобии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Однако Польша, Чехия и так называемые лимитрофы (Литва, Латвия, Эстония) уже фактически приостановили выдачу виз в расположенных в РФ консульских учреждениях, пишет iz.ru. Исходя из таких действий недружественных стран в российском МИДе не исключают полное прекращение выдачи виз для въезда в шенгенскую зону, хотя этот вариант развития событий назван “невероятным”. Волынкин подчеркнул, что Москва всё ещё надеется на здравый смысл руководства ЕС в визовом вопросе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter