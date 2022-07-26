Минеева прокомментировала изменения в КоАП РФ по снижению нагрузки на бизнес

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева прокомментировала изменения в КоАП РФ, которые снижают административную нагрузку на предпринимателей. Поправки вступили в силу с двадцать пятого июля, рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

Издание vostokmedia.com сообщает, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве отметила, что теперь право на ошибку есть у всего бизнеса, в том числе крупного, а также у граждан, имеющих статус самозанятых. «Штрафы назначаются по минимальному порогу. Также бизнес сможет уплатить штраф со скидкой 50% при уплате в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Реформа КНД движется вперед», — отметила она. Изменения в КоАП РФ дают возможность значительно уменьшить штраф, если не получилось обойтись предупреждением. К примеру, правило о праве на ошибку не распространяется на предпринимателей, по чьей вине был причинен ущерб или ограничена конкуренция. Штраф представителям бизнеса, предотвратившим последствия нарушений или компенсировавшим ущерб, будет назначаться в минимальном размере. То есть если наказание за нарушение предусматривает максимальный и минимальный штраф, то его назначат по минимальному порогу. Правило распространяется на предпринимателей, которые возместили ущерб добровольно или устранили последствия нарушения, выявленного при осуществлении контроля/надзора. Кроме этого, скидка в размере 50 процентов вводится при уплате штрафа в течение двадцати дней со дня вынесения постановлений. Данное правило распространяется на всех предпринимателей и применяется ко всем правонарушениям, которые были выявлены в процессе контроля/надзора. Исключение составляет несколько статей. Еще одна поправка касается отсрочки наказания. Теперь исполнение постановления об уплате штрафа, административном аресте или лишении специального права можно отсрочить на срок до шести месяцев. До внесения поправок срок составлял один месяц. Данное послабление даст возможность предпринимателям избежать кассовых разрывов и просрочек по обязательным платежам, вовремя закончить сезонные работы и так далее. Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса в России в марте текущего года получили право на ошибку. Поправки в КоАП РФ, снижающие административную нагрузку на предпринимателей, разработали Корпорация МСП, Минэкономразвития и представители бизнеса. Кроме этого, были установлены правила снижения штрафов для малых предприятий, которые являются юридическими лицами, а также закреплен принцип «одна проверка — одна санкция» и отменена двойная ответственность за нарушение, когда наказывали и должностное, и юридическое лицо. Татьяна Минеева является уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы уже свыше 3 лет, а также занимает пост председателя общественного совета при Департаменте образования российской столицы, членом общественно-делового совета по национальному проекту «Образование», членом Общественной палаты Московской области и учредителем благотворительного фонда «Нужны друг другу».

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