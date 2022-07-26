Минеева: На торги для предпринимателей выставлено 54 нежилых помещения

В том числе на западе Москвы будут предложены предпринимателям семь помещений в районах Кунцево, Дорогомилово, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское, Солнцево и Можайский площадью от 21 до 517,9 кв. м. Более того, еще по семь объектов недвижимости выставлено на продажу на северо-востоке и юго-западе столицы. Так, на юго-востоке представлено шесть объектов площадью от 30,9 до 393,1 кв. м. Помещения площадью от 44,4 до 617,4 кв. м выставлены на востоке, северо-западе, а также севере столицы. Такие помещения имеют панорамное остекление фасада и отдельные входы. В них проведена черновая отделка всех помещений и устройство инженерных коммуникаций, поэтому будущие собственники смогут сразу приступить к оформлению и оборудованию площадок под собственные нужды.