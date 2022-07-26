Минеева: На торги для предпринимателей выставлено 54 нежилых помещения

Минеева: На торги для предпринимателей выставлено 54 нежилых помещения
Минеева: На торги для предпринимателей выставлено 54 нежилых помещения
Вчера, 20:06ОбществоФото: фрагмент видео
Москва выставит на торги 54 нежилых помещения в восьми округах города. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков. Информацию прокомментировала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Как отмечается, в августе состоится открытый аукцион в электронном формате, в котором могут участвовать все желающие. Об этом пишет vostokmedia.com.

Предприниматели могут напрямую приобрести у столицы 54 помещения в восьми округах Москвы под ведение и расширение бизнеса. Об этом рассказал Иван Щербаков. Он добавил, что площадь объектов свободного назначения варьируется от 20,6 до 617,4 кв. м.

“Будущие собственники смогут открыть в помещениях магазины, офисы, социально-бытовые и образовательные учреждения. Заявочные кампании завершатся в период с 1 по 10 августа”, - подчеркнул Щербаков.

По словам Татьяны Минеевой, предоставленная возможность приобретения помещений является прекрасной возможностью для начала собственного бизнеса.

“Выкуп недвижимости у города - отличная возможность для бизнеса начать свое дело или вложиться в его развитие. Замечу, что в период кризиса одной из самых востребованных мер поддержки стали льготы по выкупу арендуемой у города недвижимости. Это послужило стимулом для бизнеса”, - проинформировала Минеева.

Больше всего лотов - в Центральном административном округе столицы. В частности, предлагается сразу пять помещений в одном здании на Садовой-Каретной улице в Тверском районе. Помещения площадью от 65,6 до 231,2 кв. м расположены на подвальном, первом, втором и третьем этажах.

Кроме того, на торги выставлен объект площадью 393,2 кв. м на Тверской улице, на Комсомольском проспекте - помещение в 225,6 кв. м, в Лялином переулке - в 205,7 кв. м, на Гоголевском бульваре - в 170,4 кв. м, в Николоямском переулке - в 96,9 кв. м, а также в Переведеновском и Большом Палашевском переулках - в 78,3 и 20,6 кв. м соответственно.

В том числе на западе Москвы будут предложены предпринимателям семь помещений в районах Кунцево, Дорогомилово, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское, Солнцево и Можайский площадью от 21 до 517,9 кв. м. Более того, еще по семь объектов недвижимости выставлено на продажу на северо-востоке и юго-западе столицы. Так, на юго-востоке представлено шесть объектов площадью от 30,9 до 393,1 кв. м. Помещения площадью от 44,4 до 617,4 кв. м выставлены на востоке, северо-западе, а также севере столицы. Такие помещения имеют панорамное остекление фасада и отдельные входы. В них проведена черновая отделка всех помещений и устройство инженерных коммуникаций, поэтому будущие собственники смогут сразу приступить к оформлению и оборудованию площадок под собственные нужды.

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