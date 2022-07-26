Как добровольцам из Уфы попасть на Донбасс?

Сколько платят добровольцам?

Мужчины, которые отправляются в качестве добровольцев для участия в спецоперации на Украину в 2022 году и вступают в ряды Российской армии, могут рассчитывать на оплату из бюджета России и региона, в случае с Уфой — из бюджета Республики Башкортостан. Также тем, кто проходит службу в армии по договору на Украине, положен комплекс различных льгот, в числе которых есть и возможность платить за ЖКУ со скидкой.