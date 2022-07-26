Как добровольцам из Уфы попасть на Донбасс?

Многие мужчины из Уфы желают исполнить свой долг перед страной, не допустить эскалации конфликта в Донбассе и его перехода в фазу войны. Они могут принять участие в специальной военной операции на Украине и записаться в батальоны добровольцев.
По данным на июль 2022 года, более 200 человек успешно прошли проводимый отбор для службы по контракту. В этом году к их числу могут присоединиться и другие, вступив в ряды армии на условиях контракта, но при условии соответствия ряду требований, обязательных при наборе.
Те, кто планирует отправиться на Украину добровольцем в статусе военнослужащего-контрактника, то есть волонтера, должны учитывать условия и помнить о необходимости соответствия им. Эти условия прописаны в законах РФ и сопоставимы с критериями отбора в Российскую армию. Среди них:
Важным моментом при наборе остается и физическая подготовка гражданина РФ — у мужчины, собирающегося отправиться на службу по контракту для участия в спецоперации в Донбассе, она должна быть на определенном уровне, который соответствует требованиям НФП-2009. Для оценки подготовки волонтеров и возможности стать контрактником используются такие критерии:
Следует учитывать и наличие ограничений при наборе, касающихся профессиональной пригодности (работы) гражданина и актуальных на 2022 год.
Для того чтобы записаться добровольцем для участия в спецоперации в Донбассе и подготовиться к тому, чтобы заключать контракт на службу, жители Уфы могут обратиться в столичные военкоматы, где открыты соответствующие пункты. По данным башкирского управления военкоматов, прием заявок для желающих подписать контракт в рамках набора и стать военнослужащим по контракту открыт только в некоторых районах столицы республики. В настоящее время можно обратиться в пункты военкоматов двух районов Уфы:
Добровольцы должны прийти в военкомат лично для подачи заявления и обсуждения условий заключаемого контракта. С собой необходимо взять документы:
В военкоматах добровольцам рекомендуют заранее подготовить весь комплект документов для оперативного прохождения всех процедур, предусмотренных набором, в том числе медицинского осмотра.
Мужчины, которые отправляются в качестве добровольцев для участия в спецоперации на Украину в 2022 году и вступают в ряды Российской армии, могут рассчитывать на оплату из бюджета России и региона, в случае с Уфой — из бюджета Республики Башкортостан. Также тем, кто проходит службу в армии по договору на Украине, положен комплекс различных льгот, в числе которых есть и возможность платить за ЖКУ со скидкой.
Из бюджета России контрактникам, которые проходят службу в рядах вооруженных сил, выделяется помощь следующего характера и размера:
Военнослужащий по контракту получает от России, из государственного бюджета, специальное удостоверение, подтверждающее его статус как участника боевых действий. Это удостоверение дает гражданину РФ право пользоваться различными льготами:
Если военный, участвуя в рядах вооруженных сил в украинской спецоперации по контракту, получает ранение, признанное тяжелым, государство выплачивает ему компенсацию в размере 3 290 000 руб. Если ранение, полученное при участии в боевых действиях в рамках службы в рядах армии РФ по договору, признано легким, компенсация составит 3 000 700 руб.
В случае гибели военного, который проходит срочную службу по контракту, его семья также получает от государства финансовую помощь в виде страховой единовременной компенсации (выплаты) — 12 400 0000 руб. Членам семьи контрактника, погибшего при исполнении воинского долга, из государственного бюджета РФ будут выплачиваться компенсации каждый месяц.
Финансовая помощь контрактникам, отправляющимся на службу для участия в спецоперации с целью исполнения воинского долга, оказывается из бюджета республики:
Если военнослужащий-контрактник из Уфы погиб, выполняя свой долг в рамках участия в спецоперации, членам его семьи башкирское правительство выплачивает единовременную компенсацию в размере 2 000 000 руб.