Известна причина по которой бойцы башкирских добровольческих батальонов скрывают лица

Администрация канала пояснила, что причина для ношения бойцами масок в их безопасности. Маски они надевают для того, чтобы их фотографии не были использованы с какими-либо негативными помыслами. Так некоторые пользователи могут идентифицировать личности бойцов, отыскать в соцсетях членов из семей или же друзей.