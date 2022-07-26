Известна причина по которой бойцы башкирских добровольческих батальонов скрывают лица

Известна причина по которой бойцы башкирских добровольческих батальонов скрывают лица
Известна причина по которой бойцы башкирских добровольческих батальонов скрывают лица
Вчера, 15:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: тг-канал "Башкирский батальон"
Ответ на вопрос, нередко звучащий в инфопространстве, дали в телеграм-канале батальона 26 июля.

В телеграм-канале Башкирского добровольческого батальона администраторы ввели рубрику «вопрос-ответ» и в ее рамках в канале опубликован ответ на вопрос о причинах по которым бойцы добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова скрывают свои лица под масками.

Администрация канала пояснила, что причина для ношения бойцами масок в их безопасности. Маски они надевают для того, чтобы их фотографии не были использованы с какими-либо негативными помыслами. Так некоторые пользователи могут идентифицировать личности бойцов, отыскать в соцсетях членов из семей или же друзей.

Полученную информацию используют в целях морального давления, угроз и финансового мошенничества.телеграм-канал башкирских батальонов

В том же посте желающим предлагают задавать боту башкирских батальонов и другие интересующие их вопросы.

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