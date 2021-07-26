Жириновский предлагает Зюганову оставить Грудинина в покое

Грудинин был в списке кандидатов в президенты от КПРФ во время выборов главы страны в 2018 году. Тогда он оказался на втором месте. За него отдали голоса 11,77 процента проголосовавших. В начале 2019 года в КПРФ хотели передать Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова, но ЦИК отказал в этом, считая, что у него есть счета за рубежом. А это недопустимо для депутата Госдумы. Тогда же из-за наличия офшора Грудинину пришлось покинуть пост председателя совета депутатов подмосковного Видного. Интересно, что за это голосовали и коммунисты, которые считали, что таким образом он дискредитирует КПРФ.