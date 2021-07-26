В ЕР настаивают на федеральных стандартах при реализации программы соцгазификации

Издание сообщает, что ЕР предложила компенсировать гражданам затраты на подведение газа к домовладениям, если услуги были оплачены до принятия социальной программы по газификации.
«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы было обеспечено стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию. Рады, что правительство предложение поддержало», - сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом пишет nashgorod.ru.
Зампредседателя Правительства Российской Федерации Александр Новак подтвердил, что средства для компенсации затрат на подведение газа к домовладениям выделит Кабмин. Он подчеркнул, что, если гражданин оплатил газификацию в промежуток между анонсированием и принятием программы, ему необходимо предоставить возможность вернуть назад свои средства.
Также секретарь генерального совета ЕР подчеркнул, что во всех регионах России стоимость минимального комплекта оборудования для подключения газа должна быть примерно равной. Кроме этого, Турчак сказал, что стоимость одного метра трубы по земельному участку до дома нужно зафиксировать на федеральном уровне. Необходимо отметить, что такие меры уже приняты депутатами “Единой России” в тридцати двух субъектах государства.
«Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла, чтобы не было разнобоя по стране: Северо-Запад, Центр, Юг, Дальний Восток – чтобы этот минимальный пакет был зафиксирован», - сказал Турчак.
Также заместитель председателя Правительства РФ подчеркнул, что граждане смогут сами выбирать оборудование для газификации и стоимость услуг подключения.
Отмечается, что в РФ есть населенные пункты, где газифицирована только половина домов. Реализация социальной программы по бесплатному подведению газа к участкам позволит до конца следующего года подключить к сети газоснабжения порядка 4 миллионов домовладений.
На сайте ER.ru пишут, что закон о бесплатном подведении газа к домовладениям с поправками “Единой России” глава государства Владимир Путин подписал в июне текущего года. Реализация программы будет осуществляться в два этапа: первый планируют завершить уже через два с половиной года, а второй к 2030 году.
Сам процесс сделали максимально простым и комфортным для граждан - заключить договор можно по принципу единого окна, а ответственность за подключение будет нести единый оператор газификации.
Руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров рассказал, что решение президента России Владимира Путина о программе социальной газификации позволит в ближайшее время в Республике Башкортостан обеспечить подключение к природному газу без привлечения средств граждан не менее 26 тысяч домовладений. По газификации территорий ведется системная работа совместно с «Газпромом», и ее уровень составляет порядка 85%.
“По существующей с 2019 года программе по предоставлению льготной газификации для определенной категории населения, в частности, для инвалидов - участников войны, многодетных семей и имеющих детей-инвалидов, ежегодно выделяется порядка 200 миллионов рублей. В настоящее время 5400 семей нашей республики получили данную поддержку.
С 1 января текущего года введена льгота по налогу на имущество в отношении объектов газораспределительной сети в рамках региональной программы газификации. В Башкортостане при развитии газоснабжения поддержка оказывается не только гражданам, но и организациям, осуществляющим мероприятия по газификации”, - заявил Ахмадинуров.