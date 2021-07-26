В ЕР настаивают на федеральных стандартах при реализации программы соцгазификации

Также секретарь генерального совета ЕР подчеркнул, что во всех регионах России стоимость минимального комплекта оборудования для подключения газа должна быть примерно равной. Кроме этого, Турчак сказал, что стоимость одного метра трубы по земельному участку до дома нужно зафиксировать на федеральном уровне. Необходимо отметить, что такие меры уже приняты депутатами “Единой России” в тридцати двух субъектах государства.