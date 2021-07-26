В Башкирии признали иностранным агентом организацию, связанную с Навальным

Организация создана в мае 2019 года и зарегистрирована в Уфе. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минюста России, целью фонда было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».
Инициатором проверки организации стал блогер Арслан Энн. Он опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором сообщил, что он отправил в Минюст обращение с просьбой проверить НКО. После этого фонд признали иноагентом. Блогер отметил, что это первый иностранный агент в Башкирии.
По словам Арслана Энн, организация занималась не защитой прав граждан, а скрытым финансированием оппозиционной деятельности. Также средства со счетов этой НКО уходили, например, на оплату юристов, коммунальных услуг, некоторых штрафов штабов и помощь другим региональным оппозиционерам.
— Я думаю, даже более, я уверен в этом, что через данную НКО происходило финансирование не только сторонников Навального, оплата юристов, коммунальных счетов штабов, но в том числе и других несистемных оппозиционеров. Я считаю, это был своего рода коллектор, через который из заграницы поступали на финансирование любой подпольной деятельности, — заявил блогер.
Напомним, в апреле после признания Московским городским судом деятельность штабов и «Фонда борьбы с коррупцией» экстремистскими уфимская ячейка объявила о приостановке работе и заморозке страниц в соцсетях.