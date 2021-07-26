В Башкирии признали иностранным агентом организацию, связанную с Навальным

— Я думаю, даже более, я уверен в этом, что через данную НКО происходило финансирование не только сторонников Навального, оплата юристов, коммунальных счетов штабов, но в том числе и других несистемных оппозиционеров. Я считаю, это был своего рода коллектор, через который из заграницы поступали на финансирование любой подпольной деятельности, — заявил блогер.