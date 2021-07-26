В Башкирии педагоги допустившие заражение коронавирусом детей, будут наказаны

В Башкирии педагоги допустившие заражение коронавирусом детей, будут наказаны
В Башкирии педагоги допустившие заражение коронавирусом детей, будут наказаны
Вчера, 15:19ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Министр образования Айбулат Хажин считает, что педагоги — это особая категория которую важно обезопасить в первую очередь.

Как сообщил министр образования Айбулат Хажин на брифинге «Вакцинация учителей» в медиацентре «Россия», к педагогам, допустившим случаи инфицирования COVID-19 детей в школах, будут применяться административные меры.

— Мы консультируемся и с Минздравом республики, и Роспотребнадзором. Уверен, что определенные административные меры, в том числе по Трудовому законодательству, должны применяться к педагогам, создающим опасную ситуацию. Человек, зная, что он болеет, приходит в большие коллективы, выступая источником заражения. С такими коллегами мы будем прощаться, — сказал Айбулат Хажин. — В случае, если зараженный COVID-19 педагог посещает школу, а в республике будет принята 100% вакцинация, то предусматривается административная ответственность, вплоть до развития уголовной, если было допущено заражение, — сообщил Хажин.

Также в новом учебном году сохранятся требования по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и кабинетной системы. В случае, если в классе кто-то из детей заболеет коронавирусом, его переводят на дистанционное обучение.

Напомним, что сегодня в ходе оперативного совещания глава республики Радий Хабиров поручил уволить директоров детских лагерей, где были допущены случаи заболевания коронавирусом.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы