В Башкирии операторы антиковидного центра будут убеждать людей вакцинироваться

В Башкирии операторы антиковидного центра будут убеждать людей вакцинироваться
В Башкирии операторы антиковидного центра будут убеждать людей вакцинироваться
Вчера, 12:50ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
В качестве примера, сотрудники будут рассказывать о своей прививке.

Как сообщила координатор ситуационного антиковидного центра Римма Утяшева, горячая линия пользуется большим спросом среди жителей республики. Об этом она доложила на оперативном совещании сегодня, 26 июля.

Больше всего жителей интересуют вопросы касаемые обследования на коронавирус. На втором месте по популярности, вопросы о вакцинации.

Как отметила Утяшева сейчас на линии центра работает всего семь человек, среди которых один является представителем Минздрава Башкирии и отметила, что в связи с большим количеством звонков, операторы не всегда успевают ответить всем в короткий срок.

Также была запущена акция среди операторов «Не сомневайтесь — вакцинируйтесь». Так, сотрудники на собственном примере будут рассказывать всем позвонившим о собственной вакцинации. Таким образом, акция призвана рассеять сомнения среди тех, кто только планирует получить прививку и боится побочных эффектов.

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