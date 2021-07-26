Уфимка попросила городскую администрацию срочно разобрать сгоревший дом

Уфимка попросила городскую администрацию срочно разобрать сгоревший дом
Уфимка попросила городскую администрацию срочно разобрать сгоревший дом
Вчера, 08:15ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Макарова И. В./letters.bashkortostan.ru
Она опасается за здоровье детей, которые могут облюбовать руины под место для игр.

Жительница Черниковки оставила свое обращение в мэрию на сайте электронной приемной органов власти республики.

По ее рассказу в ночь с 12 на 13 июля на улице Уссурийская, д. 27 загорелся дом. Спустя несколько дней, 19 июля, он загорелся повторно. После тушения полуразрушенное от пожара здание продолжает стоять на своем месте.

На данный момент обломки дома не убраны, что представляет опасность для жителей района, особенно детей. Администрация Калининского района г. Уфа в социальной сети «ВКонтакте» 16 июля 2021 года сообщила, что дом до конца не расселён, а его снос будет организован после расселения, на момент написания обращения ничего не поменялось, — пишет в обращении женщина.

Она просит администрацию повлиять на ситуацию и как можно быстрее разобрать сгоревший дом.

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