Уфимка попросила городскую администрацию срочно разобрать сгоревший дом

Она опасается за здоровье детей, которые могут облюбовать руины под место для игр.

Жительница Черниковки оставила свое обращение в мэрию на сайте электронной приемной органов власти республики. По ее рассказу в ночь с 12 на 13 июля на улице Уссурийская, д. 27 загорелся дом. Спустя несколько дней, 19 июля, он загорелся повторно. После тушения полуразрушенное от пожара здание продолжает стоять на своем месте. — На данный момент обломки дома не убраны, что представляет опасность для жителей района, особенно детей. Администрация Калининского района г. Уфа в социальной сети «ВКонтакте» 16 июля 2021 года сообщила, что дом до конца не расселён, а его снос будет организован после расселения, на момент написания обращения ничего не поменялось, — пишет в обращении женщина. Она просит администрацию повлиять на ситуацию и как можно быстрее разобрать сгоревший дом.

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