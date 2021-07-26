Смена управляющей компании: основания, способы, передача прав

Собрание жильцов

Решение о смене управляющей компании рассматривается на общем собрании, поэтому для начала стоит обсудить проблему с соседями, главным по дому или инициативной группой - убедиться, что они разделяют ваше желание перейти в другую управляющую компанию. В голосовании должно принять участие не менее 50% собственников, только в этом случае оно будет считаться состоявшимся. Важно помнить, что вес голоса привязан к площади квартиры. В голосовании участвуют собственники, либо те, кто их представляет при наличии доверенности. Также участники должны предъявить паспорта и правоустанавливающие документы на квартиру или нежилое помещение. Возможны 3 варианта голосования: очное, заочное или очно-заочное. При заочном заполняются опросные листы и отдаются по адресу или в место, которое было прописано в повестке. Можно сочетать очное и заочное голосование: когда часть собственников голосует лично на собрании, а часть — заполняет опросные листы.