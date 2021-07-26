РЭО инвестирует 2,9 миллиарда рублей в комплексы по переработке мусора в Подмосковье

В качестве первого инвестиционного проекта РЭО выбран комплекс «Алексинский карьер». Там будет идти обработка и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО). Он будет построен силами ООО «Комбинат» уже в нынешнем году в Клину. Мощность комплекса - 950 тысяч тонн ТКО в год. 213 тысяч тонн отходов пойдет в переработку, а 300 тысяч тонн станут компостом.