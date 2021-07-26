РЭО инвестирует 2,9 миллиарда рублей в комплексы по переработке мусора в Подмосковье

Это решит сразу две задачи: будет способствовать развитию отрасли по обращению с отходами и снижению тарифной нагрузки для россиян на 703 миллиона рублей.
Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на слова гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, главной задачей при поддержке проектов со стороны РЭО, помимо развития отрасли, является выполнение показателей нацпроекта „Экология“. “Напомню, к 2030 году мы должны достичь сортировки всего объема ТКО и снизить на 50 процентов долю захоронения”, - говорит он.
Ранее российским правительством было объявлено о старте нового вида господдержки. Речь идет о выкупе облигаций. Этот инструмент поможет РЭО до конца года инвестировать 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов в 11 регионах страны.
В качестве первого инвестиционного проекта РЭО выбран комплекс «Алексинский карьер». Там будет идти обработка и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО). Он будет построен силами ООО «Комбинат» уже в нынешнем году в Клину. Мощность комплекса - 950 тысяч тонн ТКО в год. 213 тысяч тонн отходов пойдет в переработку, а 300 тысяч тонн станут компостом.
Второй комплекс появится в поселке Поварово. ООО «КПО Нева» должно построить его весной будущего года. Его мощность - 500 тысяч тонн отходов в год. 104 тысячи тонн пойдет на производство вторичных материалов, 124 тысячи тонн — RDF-топлива, а еще 150 тысяч тонн превратится в компост.
По словам экспертов, бизнес долгое время ожидал прямых инвестиций в капитал компаний по переработке ТКО. Это не только скажется на тарифах для россиян, но также повлияет на финансовое состояние предприятий.
Как считает зампредседателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владимир Аленцин, создание РЭО начинает оправдывать себя.
«Начало инвестиционной активности со стороны ППК РЭО — это, безусловно, очень позитивный фактор», — говорит он. А в перспективе нужно рассматривать инвестирование денег в утилизацию остальных видов отходов.