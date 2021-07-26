Оперативка в правительстве с Радием Хабировым 26 июля. Максимально коротко

Оперативка в правительстве с Радием Хабировым 26 июля. Максимально коротко
Оперативка в правительстве с Радием Хабировым 26 июля. Максимально коротко
Вчера, 15:20ОбществоВалерия ПанаеваФото: glavarb.ru
Пересказываем главное о чем говорил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. На прочтение текста вам хватит буквально пары минут.

В Башкирию поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», но в поликлиниках она появится только после того, как пройдет через систему «Честный знак». Тем временем наблюдается рост ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет — за неделю на 10%. Коронавирус обнаружили и в 10 детских лагерях, руководителей которых Радий Хабиров потребовал уволить.

Несмотря на сложную ситуацию, в Башкирии снова отложили новые антиковидные ограничения для ресторанов и фитнес-клубов — на неопределенный срок. Зато со 2 августа планируется отказывать в плановой госпитализации жителям Башкирии без прививки от коронавируса.

Главная задача - это вакцинация. В Башкирии нет очередей и проблем с нехваткой вакцин. Как только расслабимся, то будет необходим локдаун. К обязательной вакцинации не лежит душа, но людей нужно убеждать.

После публикаций Mkset было решено начать разбираться с долгами за электроэнергию в различных СНТ республики. Саму проблему Радий Хабиров назвал массовой и республиканской.

До конца 2021 года необходимо ввести в эксплуатацию не менее 2,26 млн кв.м. жилья, благоустроить 146 общественных территорий, привести в нормативное состояние более 309 км автодорог, продолжить капремонт ключевых магистральных улиц и объектов в Уфе, Салавате, а также в Уфимском и Иглинском районах.

Предприятия Башкирии развиваются, новые предприятия появляются, но нужно подумать о трудовых ресурсах и понять миграционные потоки. Если башкирские предприятия смогут выдавать зарплату, которую получают вахтовики, то Башкирия сможет всех трудоустраивать. В республике огромный резерв сильных и профессиональных работников, которых можно направить на развитие экономики.

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