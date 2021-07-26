Новая вакцина, перенос ограничений и загрязнение воздуха. Итоги дня в Башкирии

На оперативке в Правительстве Башкирии в ходе отчета о проведении в регионе вакцинации Максим Забелин сообщил, что в республику уже прибыла первая партия вакцины «Спутник-Лайт». В данный момент вакцину проводят через систему движения лекарственных препаратов «Честный знак» и будет распределена по пунктам вакцинации.