Новая вакцина, перенос ограничений и загрязнение воздуха. Итоги дня в Башкирии

Новая вакцина, перенос ограничений и загрязнение воздуха. Итоги дня в Башкирии
Новая вакцина, перенос ограничений и загрязнение воздуха. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:01ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 26 июля 2021 года.

На оперативке в Правительстве Башкирии в ходе отчета о проведении в регионе вакцинации Максим Забелин сообщил, что в республику уже прибыла первая партия вакцины «Спутник-Лайт». В данный момент вакцину проводят через систему движения лекарственных препаратов «Честный знак» и будет распределена по пунктам вакцинации.

В Башкирии снова отложили ограничительные меры для ресторанов и фитнес-клубов. Глава Роспотребнадзора на оперативке в Правительстве Башкирии Анна Казак заявила, что не видит рисков.

Глава Башкирии Радий Хабиров велел уволить директоров детских лагерей допустивших вспышку заболеваемости коронавирусом. В республике было зафиксировано 10 случаев заболеваемости инфекцией в лагерях.

На оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял тему с проблемами энергообеспечения СНТ республики. Он также призвал оперативно решить её и даже предложил метод.

За прошедшие выходные в Министерство экологии республики поступило 121 обращение на неприятный запах в городе. Данные анализа воздуха на Новочеркасской улице в Уфе показали превышение сероводорода в воздухе в 3,5 раза превышающей ПДК. На АКСЗА в уфимском парке «Нефтехимик» также было установлено разовое превышение ПДК сероводорода в 3,6 раза.

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