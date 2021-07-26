Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков стал лучшим исполнителем итальянских песен

Об этом событии певец сообщил на своей странице в Instagram, сегодня, 26 июля.
Он опубликовал фото награды — лошадка похожая на первый взгляд на деревянную с указанием имени артиста и датой вручения 25 июля 2021 года. В подписи к фото он добавил следующее.
— Для меня большая честь, в двадцатилетний, юбилейный год моего дебюта в театре Ла Скала, получить премию в Италии! Спасибо президенту фонда «VLLABERTELLI»Эрминдо Туччи, за премию в номинации: Великолепный исполнитель в мире «Пения на итальянском», — написал оперный певец.
Напомним, что Ильдар Абдразаков является заслуженным артистом России, обладателем двух премий Грэмми, также является народным артистом Башкортостана.