Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков стал лучшим исполнителем итальянских песен

— Для меня большая честь, в двадцатилетний, юбилейный год моего дебюта в театре Ла Скала, получить премию в Италии! Спасибо президенту фонда «VLLABERTELLI»Эрминдо Туччи, за премию в номинации: Великолепный исполнитель в мире «Пения на итальянском», — написал оперный певец.