Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков стал лучшим исполнителем итальянских песен

Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков стал лучшим исполнителем итальянских песен
Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков стал лучшим исполнителем итальянских песен
Вчера, 09:31ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: ildarabdrazakov/instagram.com
Премию вручили артисту в итальянском театре Ла Скала.

Об этом событии певец сообщил на своей странице в Instagram, сегодня, 26 июля.

Он опубликовал фото награды — лошадка похожая на первый взгляд на деревянную с указанием имени артиста и датой вручения 25 июля 2021 года. В подписи к фото он добавил следующее.

Для меня большая честь, в двадцатилетний, юбилейный год моего дебюта в театре Ла Скала, получить премию в Италии! Спасибо президенту фонда «VLLABERTELLI»Эрминдо Туччи, за премию в номинации: Великолепный исполнитель в мире «Пения на итальянском», — написал оперный певец.

Напомним, что Ильдар Абдразаков является заслуженным артистом России, обладателем двух премий Грэмми, также является народным артистом Башкортостана.

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