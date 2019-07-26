В МЧС назвали важные правила предотвращения пожаров
26 июля, 17:32ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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Представители МЧС рассказали, как можно избежать возгорания, связанного с проблемами в электропроводке.
Для минимизации таких рисков необходимо продумать расположение розеток, проводов и осветительных приборов еще во время строительства, информирует 26 июля газета «Известия».
Специалисты добавили, что необходимо оставлять хотя бы небольшое пространство между бытовой техникой и мебелью. Важно позаботиться и о влагоизоляции для проводов.
В ведомстве подчеркнули, что частыми причинами пожаров являются перетертые, поврежденные и перекрученные провода.
Спасатели напомнили также, что рядом с нагревательными приборами не должны располагаться текстиль и быстровоспламеняющиеся предметы.
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