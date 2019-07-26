В МЧС назвали важные правила предотвращения пожаров

Для минимизации таких рисков необходимо продумать расположение розеток, проводов и осветительных приборов еще во время строительства, информирует 26 июля газета «Известия».

Специалисты добавили, что необходимо оставлять хотя бы небольшое пространство между бытовой техникой и мебелью. Важно позаботиться и о влагоизоляции для проводов.

В ведомстве подчеркнули, что частыми причинами пожаров являются перетертые, поврежденные и перекрученные провода.