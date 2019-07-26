В Ленинградской области по итогам соревнований назвали лучшего энергетика «Россетей»

В течение шести дней энергетики из 14 регионов страны защищали честь своих филиалов в командных соревнованиях. Все испытуемые демонстрировали свои навыки в замене проходного и поврежденного изолятора, тушения возгораний на трансформаторных подстанциях, а также умение оказать первую помощь пострадавшему от удара током и знание проектных документов, сообщают «Новые известия».

По завершении всех испытаний с поздравительной речью выступил ведущий инженер «Россетей» Андрей Майоров. Он подчеркнул, что сегодня на территории всей России проходят запуски пилотных проектов по трансформации, реализовать которые можно лишь благодаря высококвалифицированному персоналу. Так, кадровый состав энергетической компании, по его словам, - это ключевое значение в рамках нового технологического витка в истории компании. Соревнования, добавил Майоров, дают проявить себя лучшим специалистам производственной отрасли «Россетей», которые обеспечивают стабильное и успешное процветание компании.

Закрытие соревнований посетил заместитель министра труда и соцзащиты России Всеволод Вуколов. Он вручил награды победителям последнего этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Лучшим электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей оказался Николай Журавлев из филиала «Россети Волга».

Также Вуколов передал участникам соревнований поздравительные слова от министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который отметил лидирующие позиции России в мире в сфере выработки энергетики. А достичь высокого уровня помогли специалисты компании «Россети».

В этот же день были подведены итоги Открытого корпоративного чемпионата профмастерства «Россетей» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, который также состоялся на территории учебного комплекса «Россети Ленэнерго». В результате было названо имя лучшего специалиста в области «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».