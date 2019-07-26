В Башкирии из-за арктической воздушной массы резко похолодает до +3°C

Из-за вторжения холодной арктической воздушной массы на территории Башкирии с 29 июля температура воздуха резко понизится ночью до +3,+9 градусов, а днем до +13,+18 градусов.

Эти показатели на 5-7 градусов ниже многолетних значений. По республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град.