В Башкирии появится 13 новых онкологических центров

13 центров онкологической амбулаторной помощи откроют в Башкирии до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили на оперативке в правительстве 25 июля.

С начала июля текущего года в республике уже действуют центры амбулаторной помощи в Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском.

За первое полугодие показатель смертности от злокачественных новообразований в республике снизился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с января заболеваемость раком выросла почти на 7 процентов.