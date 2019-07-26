В Башкирии появится 13 новых онкологических центров
Показатель смертности от рака снизился на 2,4 процента.
13 центров онкологической амбулаторной помощи откроют в Башкирии до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили на оперативке в правительстве 25 июля.
С начала июля текущего года в республике уже действуют центры амбулаторной помощи в Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском.
За первое полугодие показатель смертности от злокачественных новообразований в республике снизился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с января заболеваемость раком выросла почти на 7 процентов.
И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, что в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию нового палатного корпуса онкодиспансера, а в сентябре текущего года – ввод трех новых линейных ускорителей для лучевой терапии.