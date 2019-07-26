Цены на сладости вырастут
Заместитель руководителя комитета Московской торгово-промышленной палаты в АПК Марина Петрова предупредила россиян о подорожании сладостей.
Цены на кондитерскую продукцию могут подняться на 5-7%. Об этом информирует RNS.
Стоимость сладостей вырастет из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло. Последнее часто применяется при изготовлении кондитерской продукции.
По словам Петровой, цены на разную категорию товаров будут повышаться неравномерно. Сейчас растительные жиры считаются наиболее дешевыми. Поэтому их почти невозможно заменить на аналоги. Животные жиры (молочные) стоят дорого. Такое сырье позволить себе может не каждый производитель сладостей.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уверен, что кондитерская продукция вырастет в цене всего на 5%. Российские чиновники повысили НДС до 20%. Это в свою очередь вызовет отвлечение оборотных средств фирм — импортеров продукции.