Цены на сладости вырастут

Цены на кондитерскую продукцию могут подняться на 5-7%. Об этом информирует RNS.

Стоимость сладостей вырастет из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло. Последнее часто применяется при изготовлении кондитерской продукции.

По словам Петровой, цены на разную категорию товаров будут повышаться неравномерно. Сейчас растительные жиры считаются наиболее дешевыми. Поэтому их почти невозможно заменить на аналоги. Животные жиры (молочные) стоят дорого. Такое сырье позволить себе может не каждый производитель сладостей.