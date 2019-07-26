Страна синтетики: Уфа попала в ТОП-10 регионов по количеству тайников с наркотиками

Российское издание «Проект.Медиа» подготовило масштабное исследование онлайн-рынка синтетических наркотиков в России в сравнении с другими городами. Журналисты Андрей Дорожный и Артур Хачатурянц подробно изучили статистику, которая, по их данным, часто противоречит официальной. «Проект» с помощью специально разработанных программных алгоритмов проанализировал данные «Г____» — крупнейшей российской торговой площадки по продаже наркотиков — и разобрался, как устроен этот рынок.

Согласно исследованию, Уфа на период 1 июня 2019 года оказалась на седьмом месте по суммарной стоимости кладов по городам. Общая стоимость всех «закладок» в стране — около 348 млн рублей в год. На первом месте антирейтинга — Москва, на втором — Санкт-Петербург. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород. Соседняя Казань расположилась на 16-м месте.

Журналисты издания отмечают, что спрос к синтетическим наркотикам в стране и по регионам растет с каждым годом. При этом самыми распространенными сегодня являются мефедрон, гашиш, так называемые «шишки», амфетамин и кокаин.

Издание также составило своеобразную карту наркопотребления крупнейших городов России. Вопреки распространенному мнению, героин практически полностью ушел с российского онлайн-рынка даркнета. Его доля составила всего 0,3 процента, в то время как доля мефедрона — 23,6 процентов (самая высокая).

— Старой гвардии» в лице потребителей героина и метадона становится всё меньше — кто-то перешёл на НПВ (новые психоактивные вещества), кто-то умер, кто-то в тюрьме, кто-то в ремиссии, — поясняет Алексей Лахов, замглавы благотворительной организации «Гуманитарное действие».

Примечательно, что «наркотик для богатых» кокаин популярен больше всего у жителей Москвы и Сочи, Уфа в списке потребления этого опасного вещества на 18-месте, а Казань — на третьем, при этом обогнав даже Санкт-Петербург.

Самый распространенный в Уфе наркотик — мефедрон. Средняя цена за грамм наркотика в Уфе достигает 1625 рублей, во Владивостоке — 2350 рублей, Санкт-Петербурге — 1440 рублей.

Исследователи делают вывод, что наркотики все чаще «создают» в частных лабораториях. Ранее распространенная гипотеза о том, что наркотики, как в 90-х, приходят из стран Центральной Азии, эксперты издания не подтверждают.

Сам теневой и прибыльный бизнес уходит в интернет, или даркнет , о котором ранее подробно писала Медиакорсеть. В реальном мире форма продажи «продавец-покупатель» практически полностью изжила себя.