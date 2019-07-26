На незаконной свалке Санкт-Петербурга нашли паспорта местных жителей

Как сообщает newia.ru, очевидцы выложили в Сеть фотоснимки, по которым видно, что среди мусора находятся листы бумаги с конфиденциальными данными.

Ряд интернет-пользователей уточнили, что на свалке оказались ксерокопии паспортов и папки с важной документацией. Некоторые очевидцы сообщили, что там находилась переписка граждан с налоговой инспекцией и свидетельства о регистрации компании.