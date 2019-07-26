Фото: pxhere.com
На незаконной свалке Санкт-Петербурга нашли паспорта местных жителей
26 июля, 16:48Общество
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На свалке Невского района Санкт-Петербурга нашли большое количество паспортов местных жителей. Речь идет о районе между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.
Как сообщает newia.ru, очевидцы выложили в Сеть фотоснимки, по которым видно, что среди мусора находятся листы бумаги с конфиденциальными данными.
Ряд интернет-пользователей уточнили, что на свалке оказались ксерокопии паспортов и папки с важной документацией. Некоторые очевидцы сообщили, что там находилась переписка граждан с налоговой инспекцией и свидетельства о регистрации компании.
Отмечается, что бумаги с такой информацией могут представлять интерес для злоумышленников. Так, воспользовавшись ксерокопией паспорта, можно оформить кредит.
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