Минтруд предложил сделать программу материнского капитала бессрочной

В настоящее время продление программы поддерживают 78% россиян. Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас его размер составляет 452 тыс. руб., а денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. При этом с 11 июня в России были ограничены возможности использования материнского капитала: погасить ипотеку в кредитных организациях, не подотчетных ЦБ РФ, с помощью этих средств теперь нельзя.