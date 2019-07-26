Минэкологии Башкирии прокомментировало сообщения об аномальном давлении и дымной мгле
Официальные инстанции по-прежнему настаивают, что в регионе не может ощущаться дым от сибирских пожаров.
Накануне, 25 июля, специалисты Министерства природопользования и экологии РБ сообщили о повышенном атмосферном давлении на территории Башкирии. Эта информация опубликована на сайте ведомства.
По данным специалистов минэкологии РБ, получается, что «атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы» были зафиксированы именно над территорией республики, где имеются области повышенного давления. Накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы способствуют также слабый ветер до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое земной атмосферы. По этой причине автомобилистов призывают соблюдать осторожность на дорогах.
Этой же позиции придерживаются синоптики.
Напомним, что эксперт СПЧ Григорий Куксин накануне также высказал свое мнение о появлении смога в Сибае и на остальное территории Башкирии и назвал его именно последствиями лесных пожаров, происходящих в Сибири.