Минэкологии Башкирии прокомментировало сообщения об аномальном давлении и дымной мгле

Накануне, 25 июля, специалисты Министерства природопользования и экологии РБ сообщили о повышенном атмосферном давлении на территории Башкирии. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

По данным специалистов минэкологии РБ, получается, что «атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы» были зафиксированы именно над территорией республики, где имеются области повышенного давления. Накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы способствуют также слабый ветер до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое земной атмосферы. По этой причине автомобилистов призывают соблюдать осторожность на дорогах.

Этой же позиции придерживаются синоптики.