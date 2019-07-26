Хабиров выложил в соцсети медвежий тверк: «В Башкирии мы его все тут танцуем»

Радий Хабиров опубликовал ставший популярным ролик оператора ГТРК Башкортостан и добавил, что «в Башкирии так танцевать могут все». На кадрах видно, как косолапый, отираясь о дерево, делает забавные движения. Таким образом животные помечают территорию, оставляя соответствующие послание для других обитателей леса.

- Башкирия, наши дни. Ничего особенного, медведь танцует тверк. Мы с ними всегда его тут танцуем. Приезжайте, посмотрите сами, - написал Хабиров в Facebook.