Хабиров выложил в соцсети медвежий тверк: «В Башкирии мы его все тут танцуем»
26 июля, 16:18ОбществоНадежда ВалитоваФото: facebook.com
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Танцующий мишка из национального парка «Башкирия» попался на днях под объектив фотоловушки.
Сюжеты: Власть без цензуры
Радий Хабиров опубликовал ставший популярным ролик оператора ГТРК Башкортостан и добавил, что «в Башкирии так танцевать могут все». На кадрах видно, как косолапый, отираясь о дерево, делает забавные движения. Таким образом животные помечают территорию, оставляя соответствующие послание для других обитателей леса.
- Башкирия, наши дни. Ничего особенного, медведь танцует тверк. Мы с ними всегда его тут танцуем. Приезжайте, посмотрите сами, - написал Хабиров в Facebook.
Один из пользователей сети предложил врио главы республики самому танцевать тверк, который кстати, отличающийся довольно откровенными движениями. Радий Хабиров на этот комментарий никак не ответил.
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