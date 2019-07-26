Граждане России смогут получить до 600 евро за задержку авиарейсов в ЕС

Отмечается, что задержка авиарейса на расстояние менее 1,5 тысяч километров влечет за собой выплату в размере 250 евро, от 1,5 до 3,5 тысяч километров - в размере 400 евро, свыше 3,5 тысяч километров - в размере 600 евро.