Граждане России смогут получить до 600 евро за задержку авиарейсов в ЕС
26 июля, 18:10ОбществоФото: pixabay.com
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Десяти тысячам россиян, задержка авиарейса в Европу у которых произошла с начала 2019 года, может быть выплачена компенсация в сумме до 600 евро.
Такая выплата предусмотрена законодательством ЕС, сообщает 26 июля газета «Известия».
Отмечается, что задержка авиарейса на расстояние менее 1,5 тысяч километров влечет за собой выплату в размере 250 евро, от 1,5 до 3,5 тысяч километров - в размере 400 евро, свыше 3,5 тысяч километров - в размере 600 евро.
Авиаперевозчик обязан выплачивать компенсации вне зависимости от страны нахождения компании.
За первые четыре месяца 2019 года произошла задержка около 100 рейсов, следовавших из России в страны ЕС.
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