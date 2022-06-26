В Уфе в память о Юрии Шатунове появится граффити

Изображение появилось на стене административного здания по адресу Рабкоров, 7/1. По данным 2gis, в нем располагается участок мировых судей. Портрет музыканта нарисован на фоне белых роз. На заднем плане изображения — памятник Салавату Юлаеву.
Юрий Шатунов умер от инфаркта в четверг, 23 июня, в Москве. Ему было 48 лет жизни. По факту его смерти проводится доследственная проверка.
В родном городе певца Кумертау пока не определились по поводу того, нужно ли поставить памятник в его память. Вопрос об этом пока только обсуждается.