В Стерлитамаке отремонтируют дороги к городскому пляжу

В Стерлитамаке отремонтируют дороги к городскому пляжу
В Стерлитамаке отремонтируют дороги к городскому пляжу
Сегодня, 14:22ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Все работы должны быть завершены до 31 июля.

В этом году в связи с работами по благоустройству пляжа у реки Ашкадар городской пляж будет располагаться на р.Белой. Это специально оборудованная лодочная станция, расположенная у Бельского моста.

Добраться до городского пляжа можно по ул. Технической, через ул. Профсоюзную и ул. Кочетова. В этом году на данных участках начались ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это объекты по ул. Технической от ул. Бабушкина до ост.«Южная проходная»; по ул. Кочетова от ул. Лесной до ул. Бабушкина; по ул. Профсоюзной от ул. Элеваторной до ул. Железнодорожной.

Подрядные организации выполнили фрезерование, завершили укладывать выравнивающий слой, заменили старые бордюры на новые. Следующий этап — нанесение разметки.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Стерлитамаке отремонтируют 15 автомобильных дорог общей протяжённостью более 11 км. По словам начальника отдела строительства Марата Кинзябаева, благодаря нацпроекту улучшается транспортно-эксплуатационного состояние автомобильных дорог местного значения.

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